Johannesbourg: le président du Likoud local assassiné

La communauté juive de Johannesbourg (Afrique du Sud) est en émoi après l’assassinat de Sergio Kowensky, figure connue de la communauté locale et président du Likoud en Afrique du Sud. Sergio Kowensky a été abattu cette semaines de plusieurs balles alors qu’il arrivait à l’usine qu’il dirigeait. Très gravement blessé il s’est vidé de son sang et a succombé. Les meurtriers se sont enfuis sans rien prendre.

La police a immédiatement ouvert une enquête et n’exclut aucune piste. Les meurtres crapuleux sont légion dans cette ville, mais il se peut fortement que le sionisme affiché de la victime soit à l’origine d’un crime antisémite. Sergio Kowensky était un “fan” de Binyamin Netanyahou et n’avait pas peur de l’exprimer en public.

Le corps de Sergio Kowensky a été rapatrié vendredi en Israël et son inhumation s’est déroulée au cimetière de Beer Sheva. Il laisse derrière lui son épouse et trois enfants.

Le Likoud mondial a adressé un message de sympathie à la famille: “Nous sommes bouleversés par la disparition tragique de Sergio Kowensky et sommes très tristes. Sergio fut un ami très cher, militant du Beitar, un grand homme qui a consacré sa vie et ses efforts pour l’Etat d’Israël et le peuple juif”.

La directrice-générale du Likoud mondial, Yif’at Ovadia a souligné qu’il était encore impossible de savoir à l’heure actuelle si Sergio Kowensky a été assassiné pour son miliantisme sioniste ou pour d’autres motifs.

Photo Site du Likoud Mondial (Sergio Kowensky 2e en partant de la droite).