Les Job Clubs: Avoir toutes les clés en main

Qu’est-ce qu’un Job Club?

Les Job Clubs du Hub de l’emploi de Qualita sont des ateliers et des conférences à thème, conçus pour préparer les participants au marché du travail israélien depuis la recherche d’emploi jusqu’à l’embauche. »Il existe de nombreuses differences culturelles entre la France et Israël dans le monde du travail », nous explique Eliaou Zenou, directeur du Hub, « Il faut le savoir et s’y préparer ».

Une préparation précise

Tous les dix jours, le Hub de l’emploi propose donc un atelier d’écriture de CV afin d’adapter cette carte de visite aux us et coutumes des employeurs israéliens.

Tous les sujets utiles font l’objet d’un Job club: comment chercher un emploi, comment se présenter en entretien, comment utiliser un profil LinkedIn, quels sont les droits des salariés.

Les ateliers durent entre 1h30 et 2h, à un rythme hebdomadaire, avec une partie théorique et une partie pratique. L’équipe d’experts du Hub mais aussi des professionnels extérieurs dirigent les Job Clubs qui sont dispensés en hébreu facile avec des traductions en français, si besoin.

»Nous en sommes déjà à la deuxième session de Job Clubs », précise Eliaou, »la première a été une grande réussite. Il est fondamental de se préparer avant de se lancer dans la recherche d’emploi et sur le marché du travail. Ainsi, de nombreuses portes peuvent s’ouvrir ».

Les Jobs Clubs sont destinés à tous, il suffit de s’inscrire sur le site du Hub de l’emploi. Un moyen efficace pour atteindre l’objectif de cette structure de Qualita: rendre les olim indépendants et efficaces dans leur recherche d’emploi.

Pour plus de renseignements:

www.hub-emploi.org.il