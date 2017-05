Les JO de Tokyo (2020) se préparent à Tel Aviv.

Le ministre de l’Economie Elie Cohen a reçu son homologue japonais Hiroshige Seko et a signé avec lui deux accords dans les technologies de pointe.

Le ministre japonais : « Nous avons grandement besoin du savoir-faire israélien en matière de défense cybernétique en vue des JO de 2020 qui auront lieu à Tokyo », a souligné Hiroshige Seko. (LPH)

Les Jeux olympiques d’été de 2020, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIe olympiade de l’ère moderne, seront célébrés du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo, au Japon, qui a déjà organisé ceux de 1964. L’élection de la ville hôte a eu lieu le 7 septembre 2013 à Buenos Aires lors de la 125e session du Comité international olympique avec trois villes en lice pour accueillir les Jeux : Istanbul, Tokyo et Madrid.

Il s’agit du plus faible nombre de villes candidates retenues depuis les Jeux olympiques d’été de 1988. John Coates est nommé par le président du CIO Thomas Bach à la tête de la Commission de coordination des Jeux de Tokyo.

La ville organisatrice des Jeux de la XXXIIe Olympiade a été élue et annoncée à 22 h 20, heure de Paris, le 7 septembre 2013 : il s’agit de Tokyo, qui a battu Istanbul au 2e tour. La ville de Madrid avait été éliminée lors du 1er tour.

LE PLUS.

Les Relations entre Israël et le Japon ont commencé le 15 mai 1952 quand le Japon a reconnu Israël et qu’une légation israélienne s’est ouverte à Tokyo. En 1954, l’ambassadeur japonais en Turquie a assumé le rôle additionnel de ministre en Israël.

En 1955, une légation japonaise avec un ministère plénipotentiaire s’est ouverte à Tel-Aviv. En 1963, les relations sont passées au niveau des ambassades, et le sont restées depuis. Les relations commerciales du Japon avec les nations arabes et l’Iran ont la priorité sur celles avec Israël.

Source www.israelvalley.com