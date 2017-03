JO de Tokyo 2020: Miri Reguev veut rappeler les athlètes assassinés à Munich

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a reçu une délégation japonaise, avec notamment l’ancien Premier ministre du Japon Yoshiro Mori, aujourdhui président du comité d’organisation des Jeux olympiques de 2020 qui se dérouleront à Tokyo. Elle lui a fait la demande officielle d’inclure dans la cérémonie d’ouverture des JO un moment de recueillement avec une minute de silence en mémoire des onze athlètes israéliens assassinés par des terroristes arabes palestiniens lors des JO de Munich en 1972.

Si cette demande est acceptée, le Japon sera le premier pays à marquer cet attentat dans le cadre d’une cérémonie d’ouverture des jeux. Pour la ministre israélienne, ce serait une belle gifle au terrorisme international et un message lancé au monde affirmant que le sport et la politique ne vont pas ensemble et que le terrorisme ne vaincra pas.

האם יפן תהיה הראשונה להנציח זכרם של י״א חללי מינכן במהלך טקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020? זו היתה דרישתי היום, בשם ממשלת ישראל מנשיא הועדה המארגנת של האולימפיאדה מי שהיה ראש ממשלת יפן בעבר, השרה האחראית על ההיערכות לאולימפיאדה ומנהל הוועדה המארגנת.אם אכן כך יהיה בטוקיו 2020, זו תהיה בעיטה של הטרור העולמי מהמגרש הספורטיבי הבינלאומי ואמירה ברורה לעולם כי הטרור לא ינצח. Posted by ‎Miri Regev מירי רגב‎ on Mittwoch, 29. März 2017

