Le jeunesse d’Efrat se mobilise pour les bébés syriens

Couches, lait en poudre, serviettes humides et autres accessoires pour bébés. Des jeunes d’Efrat dans le Goush Etzion ont collecté des fonds pour des dizaines de milliers de shekels afin d’acheter des produits et denrées à destination des bébés en Syrie. Une partie de ces produits a déjà traversé la frontière par le biais d’organisations humanitaires. Après une annonce faite dans les publications locales, sur Facebook et par les groupes WhatsApp, ces jeunes sont passés de maison en maison et ont sollicité de l’argent pour acquérir ces produits, précisant qu’ils n’achèteront que des produits ne pouvant pas servir à des combattants afin de ne pas prendre position dans ce conflit.

Les organisateurs se sont dit surpris par l’ampleur de la mobilisation et par l’accueil favorable de la part des habitants, le résultat ayant dépassé toutes leurs espérances.

Hormis l’aspect humanitaire évident, on précise à Efrat que cette action est aussi destinée à montrer au peuple syrien que ceux qui sont décrits comme des « méchants colons de Judée-Samarie » dans les réseaux sociaux sont en réalité des gens à haut niveau moral, y compris envers des enfants d’un pays ennemi qui souffrent.

Photo Conseil local Efrat