Des jeunes juifs européens fêtent en Israël leur entrée dans le monde des Mitsvoth

Plus d’une centaine d’enfants juifs d’Europe, qui ont l’âge de la Bar Mitsvah et de la Bat Mitsvah, participent à un voyage d’une semaine en Israël organisé, pour la 9e fois consécutive, par le département ‘Morasha’ du centre rabbinique européen.

Ils viennent de Russie, d’Ukraine, de Bulgarie, d’Allemagne, de Hongrie, de France et d’autres pays du Vieux Continent.

Cette activité est réservée aux jeunes Juifs qui ne vivent pas dans un environnement religieux et ne connaissent pratiquement rien des pratiques traditionnelles.

Le Rav Menachem Margolin, directeur du Centre rabbinique européen (CER), a expliqué : « Ces enfants fêtent en Eretz Israël leur entrée dans le monde des Mitsvoth. Ce voyage doit ancrer dans leur cœur leur lien avec la Tora, la terre d’Israël et D. ».

Le Rav Yossef Beinhaker, responsable du projet, a indiqué que pendant leur séjour, ils visiteront les sites et les lieux saints du pays. Le moment le plus marquant sera bien entendu la cérémonie de leur Bar Mitsvah et Bat Mitsvah qui est prévue au Kotel, ce jeudi, en présence de rabbins et de personnalités. Mazal Tov !

Source Chiourim