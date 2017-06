Un jeune orthodoxe présente ses excuses pour avoir été sur le tombeau de Yasser Arafat

Cette histoire met une fois de plus en lumière la nocivité et la perversité morale des organisations israéliennes d’extrême gauche. Un jeune orthodoxe s’était laissé prendre à leur propagande et avait accepté de faire une tournée « initiatique » en Judée-Samarie il y a trois semaines, avec d’autres jeunes orthodoxes.

L’une des étapes de cette tournée avait été une visite de recueillement sur le tombeau de Yasser Arafat, le plus grand chef terroriste arabe palestinien. La diffusion de la photo de ce jeune en recueillement avait fait le tour des réseaux sociaux et provoqué de très vives réactions anti-orthodoxes mais aussi au sein de ce courant.

Aujourd’hui, le jeune orthodoxe, conscient d’avoir été manipulé, présente ses excuses sincères. Il a dit « sa honte devant le peuple juif d’être allé s’incliner devant le mémorial de Yasser Arafat et de s’être rendu à Ramallah auprès de vils terroristes en leur accordant une légitimation comme s’il s’agissait de gens civilisés ». Il a aussi exprimé son regret d’avoir été trompé par ces activistes d’extrême gauche « qui prônent la cession de territoires d’Erets Israël à ses ennemis les plus féroces ». Le jeune homme rajoute que cette visite de recueillement lui avait été cachée par les organisateurs et que lui et son groupe avaient été mis devant le fait accompli.

A l’occasion du shabbat Haye Sarah, il s’est rendu à Hevron et a promis que désormais il ne se rendra plus que sur les tombes des héros et des sages d’Israël. Il a également présenté ses excuses aux familles des victimes d’attentats.

Photo Illustration