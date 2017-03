Jets de pierres sur l’autobus de Bet El

Des Arabes ont jeté des pierres, lundi soir, sur un autobus de la ligne 140 assurant la liaison entre Jérusalem et Bet El. L’attaque a eu lieu sur la route qui mène à la localité, près de Guivat Assaf. Fort heureusement, elle n’a fait ni blessés ni dégâts matériels. Les forces de sécurité, alertées sur les lieux, ont entamé des recherches mais elles n’ont pas réussi à retrouver les coupables. Quelques minutes plus tôt, des Arabes ont lancé trois bouteilles incendiaires sur une voiture qui circulait dans le même secteur. Là aussi on ne déplore aucun blessé.