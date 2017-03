Jets de pierres dans le Goush Etzion: des habitants de Husan présentent leurs excuses

Une fois n’est pas coutume, des habitants du village arabe de Husan, dans le Goush Etzion, ont écrit une lettre d’excuses à leurs voisins de Beitar Ilit à cause des jets de pierres et de bouteilles incendiaires fréquents sur des véhicules qui circulent sur la route n° 375 qui sépare les deux agglomérations. Les signataires de la lettre soulignent qu’ils tiennent à entretenir des relations de bon voisinage avec les habitants de Beitar Ilit.

Les habitants de Husan ont tenté d’expliquer qu’il s’agit de jeunes « désoeuvrés » issus de deux clans du vilage, qui ont quitté le système scolaire et sur lesquels les parents n’ont plus d’autorité. Ces habitants ont même proposé de dédommager les propriétaires de véhicules endommagés et ont aussi eu la « sincérité » d’avouer la raison profonde de leur initiative: « Nous ne tenons pas à être interdits d’entrée dans Beitar Ilit et perdre ainsi notre source de subsistance ». En effet, de nombreux employés des supermarchés de Beitar Ilit viennent de Husan, tout comme les ouvriers en bâtiment dans cette ville en constant développement et à l’inverse, des habitants de la ville orthodoxe vont faire réparer ou laver leur véhicule à Husan et faire des emplettes chez des épiciers de Husan.

La lettre se termine par « Pourim sameah' »!

Photo Nati Shohat / Flash 90