Jesse Eisenberg jouera le rôle du mime Marceau dans un film sur la résistance

Le film évoquera le rôle du célèbre mime auprès d’orphelins juifs pendant la guerre

L’acteur américain Jesse Eisenberg interprètera le rôle de Marcel Marceau dans « Résistance », un film écrit et réalisé par le réalisateur Jonathan Jakubowicz qui abordera l’engagement du mime légendaire dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, rapporte samedi l’agence Associated Press.

Né à Strasbourg dans une famille juive polonaise, Marcel Marceau (de son vrai nom nom Marcel Mangin) perd son père en 1944, déporté et mort à Auschwitz.

Il s’engage alors dans la résistance et s’occupe notamment d’orphelins juifs, cachés en zone libre, dont les parents ont été tués par les nazis.

Passionné par le théâtre, il devient après la guerre l’élève de Charles Dullin, puis du mime Etienne Decroux, avant de créer sa compagnie qui se produira sur les plus grandes scènes parisiennes et parcourra avec le même succès la France et l’étranger pendant près de 60 ans, avec notamment son personnage de clown muet appelé « Bip ».

« L’histoire de Marceau et la résistance est l’un des secrets les plus saisissants de la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Jakubowicz à l’agence de presse vendredi dans un email.

« De la plus grande horreur, est né l’art le plus ‘élevé’ pour sauver la vie d’enfants orphelins. Je savais que je devais faire l’impossible pour raconter cela, au moment même où j’en ai entendu parler », a-t-il ajouté.

Le mime Marcel Marceau à Cuba, en 2005

AFP

Le cinéaste vénézuélien, dont le film « Hands of Stone » a été présenté l’année dernière au Festival de Cannes avec Robert de Niro et Edgar Ramirez dans les premiers rôles, a déclaré avoir commencé à faire des recherches et à écrire le scénario l’année dernière, après avoir échangé avec Baptiste Marceau, le fils aîné du mime, qui sera producteur exécutif sur le film.

Le tournage devrait commencer début 2018.

Marcel Marceau a reçu de nombreuses distinctions tout au long de sa vie, dont un Molière d’honneur ou la Légion d’honneur, avant de mourir en 2007 à l’âge de 84 ans.

Celui qui se glissera dans son costume, Jesse Eisenberg, a notamment interprété le rôle du cofondateur de Facebook Mark Zuckerberg dans le film remarqué « The Social Network », et a été l’affiche des récents films de Woody Allen (Café Society, To Rome with Love).

Source www.i24news.tv