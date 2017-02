Jérusalem: succès du congrès « Souveraineté »

Près de mille personnes ont répondu présents à l’invitation du mouvement des Femmes en Vert de Nadia Matar et Yehoudit Katzover. Il s’agit du quatrième congrès du genre auquel participaient également des ministres et députés. Le ministre de la Protection de l’environnement et des affaires de Jérusalem, Zeev Elkin est venu directement depuis la réunion du cabinet restreint consacré au voyage du Premier ministre aux Etats-Unis. Il a proposé, comme presque tous les autres orateurs, d’étendre la souveraineté israélienne de manière progressive, en commençant par le bloc de Maaleh Adoumim.

Le président du Conseil régional de Samarie Yossi Dagan a fait un discours très appaludi à la fin duquel il a rappelé la manière dont Menahem Begin avait répondu courageusement à ceux qui dénonçaient l’annexion du Golan par la Knesset. « Il faut faire ce qui est bon pour nous et pas ce que nous demandent les nations, quand bien même il s’agirait des Etats-Unis, notre plus grand allié », a dit Dagan.

Photo Ribonout