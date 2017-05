Jérusalem: séance du ministère du Logement et de la Construction en Vieille ville

A l’occasion de Yom Yeroushalaïm, le ministre du Logement et de la Construction Yoav Galant a pris une initiative bienvenue et hautement symbolique. Il a convoqué dimanche la séance mensuelle de la direction de son ministère non seulement en Vieille ville de Jérusalem mais en plus dans le quartier dit « musulman », plus précisémment à Beit Vittenberg, bâtisse achetée en 1988 par Ariel Sharon.

La séance a été inaugurée par Matti Dan, président de la Fondation Ateret Cohanim, qui a vivement remercié le ministre pour son travail et celui de son ministère en faveur de la construction en Vieille ville et de manière générale dans toutes les parties de Jérusalem libérées en 1967 ou construites ultérieurement. Il a rappelé que la maison Beit Vittenberg n’avait pas seulement accueilli Ariel Sharon mais aussi l’écrivain Mark Twain au 19e sicècle, qui y écrivit certains de ses articles à la fin des années 1860 et témoigna notamment de la désolation de la Palestine depuis le départ des Juifs.

Le ministre Yoav Galant a expliqué qu’il avait choisi de tenir cette séance mensuelle dans ce lieu car c’est lorsqu’on s’y trouve que l’on comprend le mieux ce qu’est Jérusalem et ce qu’elle représente pour le peuple juif. Il a ensuite dressé un rapide survol historique de la Vieille ville de Jérusalem depuis la renaissance de l’Etat d’Israël.

Photo Fondation Ateret Cohanim