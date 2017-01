Jérusalem se prépare à un retour de l’hiver

La municipalité de Jérusalem prend les devants et se prépare au retour de l’hiver. Les prévisions météorologiques pour la fin de semaine sont en effet très mauvaise pour la capitale notamment, et elles annoncent pluies, baisse significative des températures, grêle et même neige. Les services municipaux ont entamé des travaux préventifs de voirie et des équipes d’urgence sont déjà prêtes dans les diffrents quartiers.

Photos Bassel Awidat / Flash 90