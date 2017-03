Jérusalem: requins en vente au Soukh de la Vieille ville!

Lors d’une patrouille de routine en Vieille ville de Jérusalem, des policiers et gardes-frontières été attirés par des cartons suspects que transportait un commerçant arabe du Soukh. Une queue de grand poisson dépassait de l’un des cartons! Ils ont arrêté le commerçant et lui ont demandé d’ouvrir ces cartons. C’est là qu’ils ont eu la grande et désagréable surprise de découvrir quatre requins que le commerçant avait l’intention de vendre dans son échope.

Les policiers ont arrêté le commerçant et l’ont emmené pour interrogatoire. Ils ont également contacté l’Office de la Nature et des Jardins afin que des employés viennent récupérer ces animaux. Une enquête a été ouverte pour savoir quel circuit a été emprunté pour que ces poissons arrivent au Soukh.

L’un des policiers a confié que la scène était inhabituelle et difficile à supporter.

Photo Porte parole de la police