Jérusalem : rénovation d’une voie vieille de 2000 ans

Une partie de la voie empruntée par les pèlerins, à l’époque du Second Temple, entre la ville basse de Jérusalem et le Har Habayit, a été rénovée et inaugurée dans le quartier d’Ir David, près des murailles de la Vieille Ville. Il était utilisé au cours du premier siècle de l’ère vulgaire lorsque le pays était sous occupation romaine. Le long de la voie, pavée de larges pierres, se trouvent encore des vestiges d’anciennes constructions qui abritaient vraisemblablement des magasins et des fabriques où des débris de poteries et des bijoux ont été découverts.