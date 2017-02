Jérusalem : ordre de fermeture d’une école du Hamas

Le ministère de l’Education, la police du district de Jérusalem et le Shin Bet ont émis un ordre de fermeture à effet immédiat d’un établissement scolaire arabe d’un quartier est de Jérusalem ouvert et dirigé par des responsables du Hamas. Il s’agit d’une école primaire privée du nom d’Al Nuqba qui se trouve à Tsur Bakher. Elle compte 220 élèves de la Kita Aleph à la Sixième. Le ministre de l’Education Naftali Benett a expliqué sa décision : ‘Ma politique est claire et suivie, a-t-il souligné. Chaque cas d’incitation à la haine est traité et continuera de l’être très sévèrement ». Photo Flash 90