Jérusalem: Nir Barkat inaugure la « Voie des Pélerins »

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a inauguré la Voie des Pèlerins, antique rue commerçante qui menait du Shiloah‘ en Ville de David jusqu’à l’Arche de Robinson sur le mont du Temple.

S’adressant à l’assistance, Nir Barkat a évoqué également le vote du Conseil de sécurité et le discours de John Kerry: « Lorsque le président Poutine se retrouvera devant le palais du roi David, il comprendra. Lorsque la cheffe du gouvernement britannique Theresa May marchera dans les galeries du Shiloah’ elle comprendra et lorsque le président François Hollande touchera les pierres de fondation du Kotel, il réalisera. Ma réponse aux stupidités de l’ONU est une invitation que je lance aux grands de ce monde à venir ici en Ville de David. De marcher sur ces pierres usées qu’ont arpenté des millions de pèlerins juifs durant des siècles. C’est ici que les événements bibliques se sont déroulés! (…) C’est la que sont les racines du peuple juif! Celui qui arrive ici avec des doutes repartira avec la conviction que nous avons raison! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90