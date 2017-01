Jérusalem : manifestation contre l’évacuation d’Amona

Des centaines de personnes, pour la plupart résidant en Judée et en Samarie, se sont rassemblées lundi matin devant les bureaux du Premier ministre à Jérusalem pour protester contre les projets d’évacuation du quartier d’Amona, dans la région de Binyamin, dont la mise en œuvre semble imminente. Les protestataires ont appelé également le gouvernement à étendre la souveraineté israélienne sur tout le territoire de Judée-Samarie. Plusieurs conseils régionaux, dont ceux de Binyamin, de Samarie, du Har Hévron, et de Kiriat Arba, ont décidé d’observer un mouvement de grève et plusieurs de leurs employés ont rejoint les manifestants. Les établissements scolaires fonctionnent normalement.