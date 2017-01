Jérusalem Lions Club: Transmettre la passion du foot

»Enfin un club de foot où les entraîneurs sont les copains des enfants! Les enfants en sortent renforcés, aussi bien en sport qu’en confiance en eux. Les entraînements sont sérieux et ludiques à la fois. Un vrai bonheur de voir mes enfants revenir le soir aussi heureux…et épuisés! ». Rivka est une maman heureuse depuis que ses enfants participent au Jerusalem Lions Club, un club de football fondé par trois olim de France, Aaron Gottfarstein, Gabriel Tebol et Stéphane Ankaoua.

Offrir une structure de sport adaptée pour les francophones

Aaron Gottfarstein est professeur de mathématiques, Gabriel Tebol, enseignant en kodech. Tous deux ont fait leur alya de Strasbourg, ville dans laquelle ils étaient membres de l’AS Menora, le club de foot de la communauté. Avec leur ami Stéphane Ankaoua, agent immobilier et ancien entraineur au Maccabi Neuilly, ils font le constat qu’il manque une structure de football comme celle qu’ils ont connue en France pour les enfants en Israël.

»Dans les grandes villes, les principaux clubs de foot tel que le Beitar, l’Hapoel ou le Maccabi sont des structures de haut niveau, adaptés aux joueurs pour qui le foot prend une place importante dans leur vie et qui désirent faire carrière dans ce domaine. Chez les francophones, le foot a en général été une passion, un hobby, et les structures de foot israélites en France étaient nettement plus populaires et ouvertes qu’en Israël.

Il n’existe pas de structure à la fois sérieuse et ouverte adaptée au public français ».

A cela s’ajoute le fait qu’en Israël, le seul jour de libre des enfants étant le shabbat, de nombreux clubs de foot y placent leurs entrainements et leurs matchs de compétition.

Les trois amis décident alors de se lancer dans la fondation d’un club de football moins élitiste et qui respecte le shabbat.

L’integration par le sport

Etant des hommes d’éducation, les fondateurs de ce club qui en sont aussi les entraineurs ont fait les choses jusqu’au bout. Ils ont suivi une formation auprès du prestigieux institut Wingate.

»Le but n’est pas de créer une bulle française », nous précise Aaron, »nos entrainements sont ouverts à tous les garçons de 8 à 17 ans, et se font intégralement en hébreu avec une traduction si nécessaire ». Le Jérusalem Lions Club affronte d’autres équipes sur le terrain et compte faire partie intégrante du paysage sportif du pays. Avec déjà une quarantaine d’adhérents en seulement trois mois d’existence, on peut dire que la route est bien tracée. »Notre principale difficulté demeure de trouver des partenaires pour financer ce grand projet et des terrains même si la mairie nous aide déjà sur ce point », nous confie Aaron.

Par ailleurs pour les initiateurs du concept, il est important de souligner que le foot n’est pas qu’une histoire de sport: »On y véhicule de vraies valeurs de dépassement de soi, d’esprit d’équipe. C’est une activité très enrichissante à tous les points de vue pour nos enfants ».

Pour plus de renseignements:

Sur FB Jérusalem-Lions-Club

Aaron: 052-6145047

Gabriel: 058-6274899

Stéphane: 054-6537010

Guitel Ben-Ishay