Jérusalem: inauguration du premier centre de police dans un quartier arabe

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a inauguré le premier centre de police israélienne établi dans un quartier arabe de Jérusalem. Il s’agit en l’occurrence de Shouafat. Ce centre fonctionnera aux côtés d’autres services municipaux et hormis le maintien de l’ordre, il a notamment pour but d’améliorer les relations entre la population et la police israélienne.

Lors de la cérémonie, à laquelle assistaient également le maire de Jérusalem Nir Barkat et le commandant de la police Ronny Alsheikh, le ministre a insisté sur la nécessité du maintien de l’ordre dans toutes les parties de Jérusalem et a réitéré son souhait de voir des jeunes arabes israéliens s’enrôler dans les rangs de la police pour servir leur population. Il a exprimé sa joie d’inaugurer ce centre au moment où Israël célèbre le cinquantenaire de la réunification de sa capitale.

Guilad Erdan a lancé un appel à la population arabe adulte pour qu’elle encourage la jeunesse à ne pas se laisser aller à la violence et aux troubles. Guilad Erdan a souligné sa volonté « d’améliorer la sécurité à Jérusalem tant pour les Juifs que pour les Arabes ».

Le quartier de Shouafat, situé au nord de Jérusalem est en réalité un « camp de réfugiés » créé par les Jordaniens après 1948 pour y parquer leurs « frères ». Il compte aujourd’hui environ 80.000 habitants et a souvent été le point de départ de violences anti-israéliennes.

La prochaine station est prévue dans le quartier de Tsur Baher, au sud-est de Jérusalem, et d’autres postes suivront.

Photo Hadas Parush / Flash 90