Jérusalem: inauguration d’un square « Goush Katif »

La municipalité de Jérusalem a décidé de baptiser un square de la capitale au nom de « Square Goush Katif », en souvenir des 21 villages juifs détruits en 2005 sur décisions d’Ariel Sharon. Le square est situé l’intersection des rues Agripas et Shaarei Tzedek, juste à côté du musée du Goush Katif. Selon la municipalité, cette décision a pour but de rendre hommage et de maintenir le souvenir de cette merveilleuse entreprise de repeuplement juif dans la bande de Gaza.

L’adjointe au maire Yaël Antebi, qui a initité et mené à sopn terme ce projet a précisé qu’il était important de perpétuer ce miracle qui avait tranformé un bout de désert en jardin florissant mais aussi tout le processus qui a mené à sa destruction.

Le directeur du Musée du Goush Katif, Shlomo Wasserteil a souligné qu’il est crucial de mettre cet épisode de exergue à Jérusalem « car l’actualité nous montre que le combat pour Erets Israël et pour Jérusalem n’est pas fini ».

Photo Hezki Baroukh / Aroutz 7