Jérusalem: importante découverte archéologique près du Kotel

Le sous-sol de la Vieille ville de Jérusalem ne se soucie guère des calculs politiques cyniques ou de la cecité de la communauté internationale. Il délivre régulièrement son message clair sur le lien historique profond et ancien entre la ville et le peuple juif.

Lors de fouilles effectuées par l’Office national des antiquités et le Fonds du patrimoine du Kotel sur l’esplanade du Mur, des archéologues ont découvert une pièce extrêmement rare: un sceau datant de la période du 1er Temple – il y a environ 2700 ans – qui appartenait à un haut fonctionnaire appelé « ministre de la ville ». Ceci indiquerait qu’à cette époque, il existait un poste administratif ou politique élevé équivalent à un gouverneur de la capitale.

La pièce est en étain et mesure environ 1,5 cm de diamètre. Elle présente deux représentations humaines sur une face et une inscription en hébreu ancien sur l’autre indiquant « Ministre de la Ville (Sar Ir) . Elle a été découverte par l’archéologue Shimon Cohen lors du tamisage de gravats dans les ruines d’une construction datant d’il y a environ 2020 ans. Selon Dr. Shlomir Wechsler- Bedolah’, responsable des fouilles sur l’esplanade du Kotel, il s’agit probablement d’un sceau au nom du « ministre de Jérusalem » qui estampillait les courriers qu’il envoyait. Mais surtout, elle y voit une confirmation des thèses selon lesquelles il existait à l’époque du 1er Temple un poste de « ministre de Jérusalem » comme le mentionnent le livre des Rois et le Livre des Chroniques dans la Bible. Ce ministre était nommé par le roi d’Israël.

Le maire de Jérusalem Nir Barkat s’est rendu sur place dès l’annonce de cette découverte et a déclaré: « Qu’il est émouvant de recevoir ainsi un clin d’oeil de l’époque du 1er Temple, qui démontre une nouvelle fois que Jérusalem était la capitale d’Israël il y a 2700 ans déjà, et une ville centrale et forte. Jérusalem est l’une des plus anciennes villes au monde et elle est la capitale du peuple juif depuis 3000 ans. Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’y découvrir l’existence d’un maillon supplémentaire dans la chaîne des hauts fonctionnaires qui ont dirigé et développé la ville. Nous avons le mérite de vivre dans une ville au passé glorieux, à nous de faire en sorte de la développer et renforcer encore pour nos futures générations ».

Après cette découverte, l’Office national des antiquités pense qu’il est maintenant nécessaire d’aménager cette ancienne construction et d’en faire un lieu de visites touristiques.

Photo Shlomit Wechsler-Bedola’h / Office national des antiquités