Jérusalem: feu vert du Premier ministre pour des milliers d’appartements

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné le feu vert à la Commission de planification et de construction de Jérusalem pour autoriser le démarrage des travaux pour construction pour sept-mille unités de logements dans la capitale. Il est intéressant – et rassurant – de voir que cette autorisation, qui concerne cinq quartiers périphériques de Jérusalem a été accordée alors que deux importants émissaires américains sont en Israël, Jason Greenblatt et Jared Kushner. Tout le monde se souvient de la crise diplomatique qui avait éclaté pendant la visite du vice-président américain Joe Biden à Jérusalem, avec l’annonce de la planification de quelques centaines d’appartements dans le quartier de Ramat Shlomo.

Cette fois-ci, il s’agit de 3.500 logements à Gilo, 2.200 à Har Homa, 900 à Pisgat Zeev, 500 à Ramat Shlomo et 100 à Ramot.

Meïr Tourdjman, adjoint au maire de Jérusalem et chargé notamment du dicastère planification et construction s’est réjoui de ce développement et l’a qualifié de « pas important » et a remercié le Premier ministre pour cette décision. « Même si je dois réunir la commission municipale de planification et construction plusieurs fois par semaine pour ce genre de décisions, je le ferai avec plaisir », a indiqué avec humour l’adjoint de Nir Barakat. Enfin, il a espéré que Binyamin Netanyahou donnera également son feu vert pour la construction dans le quartier de Guivat Hamatos.

Mercredi, devant le Congrès de Herzliya, l’ancien ministre Guidon Saar a averti que Jérusalem était en danger si la construction juive continuait à être ainsi muselée. Il a noté que l’importante construction dans les quartiers arabes ainsi que l’arrivée d’Arabes de Judée-Samarie qui veulent s’installer à Jérusalem risquent de mettre en danger l’équilibre démographique dans la capitale.

Photo Hadas Parush / Flash 90