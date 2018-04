Jérusalem: Dan Illouz fêté pour son entrée au conseil municipal

Le parti hierosolomytain “Hit’orerout” (Réveil) a organisé un toast pour fêter l’entrée de Dan Illouz au conseil municipal de la capitale sous son étiquette. Le président de ce mouvement, Ofer Berkovitz, également conseiller municipal, est l’un des candidats à la succession de Nir Barkat à la mairie.

Parmi les personnes présentes on pouvait noter plusieurs conseillers municipaux, des dizaines de militants sionistes-religieux ainsi que Sarah Haetzny-Cohen, présidente du mouvement “Israël Sheli”.

Dan Illouz, natif du Canada fait partie des olim francophones qui se lancent actuellement dans la course politique sur le plan local. Avant de se lancer dans une formation d’avocat, il avait effectué son service militaire dans Tsahal puis travaillé pour le compte du ministère des Affaires étrangères, dans le domaine de la Hasbara, en Israël comme à l’étranger. Il a choisi de se battre sous les couleurs du parti Hit’orerout.

Ce mouvement a été fondé en 2008 par un groupe de jeunes religieux et non-religieux dans le but de promouvoir la jeunesse de Jérusalem et le caractère “pluraliste et créatif” de la capitale. Hit’orerout s’était présenté aux élections la même année en association avec la liste “Yerushalmim”, dirigée par Ra’hel Azaria, aujourd’hui députée Koulanou. La liste avait obtenu deux sièges dont un à Hit’orerout. Aux élections de 2013, Hit’orerout s’était présenté séparément et avait obtenu quatre sièges au conseil municipal.

Lors de son intervention, Dan Illouz a déclaré: “Je souhaite que nous fassions un pas de plus en avant et que nous continuions à rêver ensemble. A rêver d’une Jérusalem qui sera la capitale de toute la population d’Israël dans toute sa grande diversité. Une Jérusalem avec ses yeshivot et ses maisons d’études, une Jérusalem qui ne sait pas seulement accueillir les olim mais aussi leur donner des opportunités. Mais nous ne ferons pas que rêver, Nous allons travailler dur afin d’atteindre nos buts…”.

Le candidat Ofer Berkovitz a félicité le nouvel arrivant au conseil municipal: “Notre mission durant les cinq prochaines années, avec Dan, est de faire avancer Jérusalem vers un avenir meilleur. C’est une mission énorme, mais à Hit’orerout, nous n’avons pas l’intention de renoncer. Nous travaillerons d’arrache-pied pour faire avancer la ville sur le plan économique et de renforcer son aspect spirituel”.

Photo Hit’orerout