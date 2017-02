Jérusalem : course en souvenir de Menahem Begin

Pour la 7e fois consécutive, une course en souvenir du Premier ministre Menahem Begin z’l a eu lieu vendredi matin à Jérusalem. Près de 1 000 personnes ont participé à l’événement, suivant dans leur parcours sur 5 ou 10 kms les différentes étapes de la vie de Begin, à l’époque où il était à la tête du le groupe Etsel avant la création de l’Etat d’Israël. Parmi les participants se trouvaient le maire de Jérusalem Nir Barkat et des membres de la famille de Begin. La course a pris son départ devant le Centre Begin et a pris la direction de l’hôtel King David avant de se diriger vers l’ancienne gare ferroviaire.