Jérusalem: conférence des présidents des grandes organisations juives américaines

La Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines tient en ce moment ses assises annuelles à Jérusalem. A cette occasion, elle a invité à la tribune un certain nombre de personnalités politiques israéliennes de différents bords.

Parmi les intervenants, on peut citer notamment le chef de l’opposition Itshak Herzog, leader du parti de gauche ‘Camp Sioniste’, qui a reproché au Premier ministre Netanyahou d’avoir rejeté l’initiative de paix régionale, prétendant que ‘sans son refus, le Conseil de Sécurité de l’Onu n’aurait pas adopté une résolution anti-israélienne’.

Le ministre Guilad Erdan, du Likoud, a déclaré pour sa part que ‘les Palestiniens devaient comprendre que le temps jouait contre eux’ et ‘qu’il leur faudrait s’asseoir autour de la table des négociations’. Il a ajouté ‘qu’il croyait que la paix était possible à condition d’avoir en face de véritables partenaires prêts à conclure un accord’.

Le ministre de l’Education Naftali Benett, leader du parti Habayit Hayehoudi, a pour sa part indiqué qu’Israël devait exposer clairement ses positions aux Etats-Unis et souligner les points importants concernant sa sécurité ‘tout en étant prêt au dialogue’. Il a précisé qu’il en discuterait plus longuement avec le Premier ministre dès son retour de Singapour et d’Australie.