Jérusalem: Binyamin Netanyahou s’est entretenu avec Jason Greenblatt

Le conseiller du président Donald Trump pour Israël et responsable des négociations internationale Jason Greenblatt est arrivé dimanche en Israël pour trois jours. Greenblatt, qui est juif pratiquant, avait twitté qu’il avait profité d’une escale imprévue à l’aéroport de Francfort pour prier Shah’arit!

Il a déjà eu un entretien avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou en présence de l’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer. Les deux hommes ont évoqué notamment les moyens de relancer le processus de paix israélo-palestinien ainsi que la coordination israélo-américaine concernant la construction juive en Judée-Samarie et à Jérusalem. Il y a notamment un problème concernant la construction d’une nouvelle localité pour compenser les habitants d’Amona expulsés le mois dernier de leurs maisons. Le président Donald Trump demande à Israël de ne plus créer de nouvelles localités après que le Premier ministre israélien se soit engagé à en créer une au profit de ces familles.

Avant de se rendre à Ramallah, Jason Greenblatt doit encore rencontrer le président Reouven Rivlin, le chef de l’opposition Itshak Herzog et le Coordinateur des activités de Tsahal dans les territoires, le général Yoav Mordekhaï.

Pour la petite histoire, beaucoup d’internautes ont fait remarquer que Jason Greenblatt, juif orthodoxe et ancien étudiant en yeshiva ne portait pas sa traditionnelle kippa noire lors de cette renncontre. La réponse fournie est que la judaïcité américaine il n’est pas rare que des orthodoxes qui occupent des fonctions officielles retirent leur kippa lorsqu’ils sont en mission. Jason Greenblatt prie et met ses tefilines tous les jours et étudie régulièrement la Torah

Photo Matti Stern/US Embassy