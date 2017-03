Jérusalem, Berlin, Paris et Londres ! Avraham Azoulay

Le plus douloureux dans les attentats, c’est la perte humaine cruelle et immédiate, en direct ! Le plus inquiétant, c’est l’incapacité de comprendre et de réagir ensuite.

Pour exemple, cette déclaration de la police londonienne après l’attentat à la voiture-bélier et au couteau, qui a fait quatre morts et une quarantaine de blessés : ’’Le terroriste a agi seul, et la raison de son acte est inconnue’’. Voilà pourquoi la démocratie est en danger et ses habitants en proie à l’anxiété.

Il est certain, une fois de plus, qu’Israël a un rôle essentiel à jouer dans cette ambiance surréaliste où l’ignorance et la peur règnent gaiement. Le déni de la vérité entraine donc une chute vers le précipice! Notre pays est malheureusement le plus expérimenté en la matière, il a donc un rôle directif à tenir, encore faudrait-il lui donner les rennes de ce combat international. Theresa May pourrait être l’amorce d’un changement de cap, en s’appuyant sur l’expérience des Israéliens et en organisant une réunion des pays concernés par la menace terroriste (tout le monde), pour comprendre et agir, enfin. Bibi pourrait être le chef d’orchestre de ce concert de l’espoir et du combat pour la liberté. La lutte réelle contre cette gangrène islamiste radicale nécessite plusieurs conditions : la reconnaissance de l’existence de ce mal profond, la volonté de le combattre, puis la réunion des forces et des connaissances pour lutter contre cette menace qui pèse sur le monde libre. Enfin, aider aussi les pays musulmans encore ‘’modérés’’, afin qu’’ils ne tombent pas, eux aussi, dans ce gouffre.

Un rassemblement de ce genre, avec des décisions effectives, serait le départ d’un message clair aux mauvais !

Israël, qui prône la vie et la lumière sur tous les plans, pourrait être le porte flambeau de cette action salutaire pour l’humanité.

L’Europe subit tous les jours un nouvel attentat qui la tétanise quelques heures, au pire quelques jours, puis, elle continue sa route sans réellement déclarer la guerre à son ennemi. Lutter efficacement contre ce terrorisme grandissant requiert beaucoup de patience mais surtout une vraie stratégie de guerre.

Cette vague sanglante qui touche l’Europe n’est pas prête de se calmer, au contraire. La perte de vitesse de Daesh va entrainer des actions isolées des combattants pleins de haine et de désespoir.

Si le vieux continent désire retrouver une nouvelle jeunesse et regagner un jour une vie ‘’normale’’, sans vivre sous cette menace permanente de la mort aveugle, il doit se lever et décider de se battre, pour sa survie !

Israël, une fois de plus, par sa triste expérience, peut être son meilleur allié dans cette liberté en péril. Notre proximité avec D. nous protège, c’est celle-là même que l’on aborde dans ce nouveau livre de Vayikra pour sauver cette liberté en péril.

Avraham Azoulay