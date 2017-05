Jerry Seinfeld et Gad Elmaleh sur scène ensemble à Just for Laughs

Il s’agira d’un premier retour au festival depuis 1989 pour l’humoriste américain, devenu célèbre grâce à la télésérie Seinfeld.

Encore une fois, des humoristes de calibre international seront présents à Just for Laughs cette année. Trevor Noah, animateur du Daily Show sur Comedy Central, sera au festival le 28 juillet pour deux représentations, à la Maison symphonique de la Place des Arts.

Le Montréalais Sugar Sammy, qui a présenté plus de 155 spectacles dans 29 pays, invitera sur scène des humoristes rencontrés lors de ses tournées. Rappelons qu’il sera d’ailleurs en tournée aux États-Unis en mai après un passage remarqué en France.

Sugar Sammy Photo : Facebook/SUGAR SAMMY

Kevin Hart dévoilera le gagnant du concours Eat my Short, où l’on présente les courts-métrages canadiens et américains les plus drôles, le 27 juillet à l’Impérial.

Judd Apatow, réalisateur des films 40 ans et encore puceau et 40 ans : mode d’emploi, livrera son nouveau spectacle solo les 28 et 29 juillet à la Cinquième Salle de la Place des Arts, et l’humoriste californienne Ali Wong sera au festival le 27 juillet à la Maison symphonique.

Laverne Cox Photo : Invision/Chris Pizzello

Enfin, David Spade (26 juillet), Rick Mercer (27 juillet), Howie Mandel (29 juillet) et Laverne Cox (Orange is the New Black) (29 juillet) animeront les traditionnels galas de Just for Laughs à la salle Wilfrid-Pelletier.