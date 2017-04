Quand j’entends le mot « culture », je sors d’Egypte. Jacquot Grunewald

« Le peuple palestinien est une continuation de la culture et du peuple cananéen », a déclaré M. Abbas, le Président de l’Autorité palestinienne. C’était le 22 ou le 23 mars dernier. On nous serinait jusqu’alors que les Palestiniens étaient les continuateurs des Philistins. Mais la « Palestine », c’était un truc de l’empereur Hadrien pour en finir avec Israël. Qui finalement n’a pas marché. Ce qui n’a pas vraiment encouragé les Palestiniens. Se raccrocher aux Cananéens, ce n’était pas une mauvaise idée. Il n’y a pas plus vieux qu’un Cananéen! Ça leur fait des siècles et des siècles… des tas de siècles en plus. Du coup ils gagnent Israël à plate culture. Mais la culture des Cananéens dont Abbas se vante d’être le continuateur, c’était quoi? –C’était Baal, c’était Astarté, c’était Moloch! Passe pour Moloch. La continuation par Daesh est assurée. Mais Baal? Mais Astarté? Si après ça M. Abbas n’a pas droit à sa fatwa, c’est à désespérer de l’Hégire. Remarquez, que la Hagada de Pessah nous rappelle que nos ancêtres à nous, ils étaient des idolâtres itou. En Egypte. Mais la culture qu’Israël perpétue, c’est précisément d’en être sorti. Et d’avoir appris au monde la Liberté. Quant à la culture qu’il nous faut garder de notre séjour en Egypte, c’est, dit la Tora, de « connaître l’âme de l’étranger », de savoir ce qu’être étranger veut dire. C’est peut-être dans l’état actuel du monde, la principale leçon de Pessa’h.

J.G.