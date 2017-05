Jennifer Douieb, avocate et candidate de La République en Marche aux législatives : « Nous, on représente la société »

Jennifer Douieb, candidate de La République en Marche aux législatives dans la 8ème circonscription du Val-de-Marne et avocate fiscaliste, est l’invitée de Julien Benedetto, jeudi 11 mai, sur Franceinfo.

Avocate, Jennifer Douieb se lance en politique pour « aller plus loin dans son engagement » et ses motivations sont clairement affirmées : « On nous donne l’opportunité nous femmes, chefs d’entreprise, indépendants, de pouvoir s’investir dans la vie politique. Nous, on représente la société et on va pouvoir la représenter au sein de l’Assemblée nationale maintenant ».

Issue de la société civile, Jennifer Douieb a postulé en ligne pour être investie candidate aux législatives. « Il y avait un formulaire pas facile auquel il fallait répondre » qui comprenait « une présentation de soi, de son investissement et une présentation de la manière dont on voit les choses. Il fallait fournir un CV et une lettre de motivation », explique la candiate. Jennifer Douieb a finalement passé un entretien téléphonique « assez poussé où on sentait qu’ils essayaient de nous destabiliser, voir si on allait être capable, voir quels sacrifices on été prêt à faire, voir jusqu’où on est prêt à aller », raconte-t-elle.

Source www.francetvinfo.fr