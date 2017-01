Jenine: un soldat de Tsahal blessé

Un soldat de Tsahal a été blessé dans le camp de ‘réfugiés’ de Jenine lors d’une opération visant à arrêter des terroristes recherchés. Des coups de feu ont été tirés en direction des soldats et des engins piégés ont été lancés. Le soldat a été légèrement blessé. Plusieurs opérations conjointes de Tsahal, de la police et du Shin Bet ont eu lieu en Judée-Samarie durant la nuit de mercredi à jeudi. Six suspects d’activités terroristes et de troubles ont été arrêtés dont deux à Jenine. Ils appartiennent au Hamas. Par ailleurs, les forces de sécurité sont entrés dans la maison du terroriste auteur de la tentative d’attentat à la voiture-bélier mercredi près de Kochav Yaakov.

Photo Nati Shohat / Flash 90