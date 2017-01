Jean Michel Jarre à Massada (Israël) pour un spectacle gigantesque

Le compositeur et musicien français Jean Michel Jarre se rendra en Israël pour un concert le 6 Avril à Massada. Les prix des billets varient entre 490 et 3000 shekel. La vente est ouverte depuis hier par téléphone au numéro 2207*.

Jean Michel Jarre, l’un des plus grands spécialistes français des spectacles sons et lumières, organise régulièrement des concerts gigantesques visant à la sensibilisation aux questions sociales et environnementales. Il se rend cette année à Massada pour attirer l’attention du grand public sur l’état dans lequel se trouve la Mer morte.

Jarre a effectué de colossales performances semblables devant les pyramides d’Egypte, concert qui a rassemblé 800.000 personnes. De même à Houston, au Texas où 1,5 million de personnes se sont déplacées, à Moscou, avec 3,5 millions de spectateurs et devant la Tour Eiffel à Paris où se sont réunies 2,5 millions de curieux.

Jean Michel Jarre, aujourd’hui âgé de 69 ans, a enregistré 20 albums studio et en a vendu plus de 80 millions d’exemplaires. Il a battu quatre records mondiaux Guinness par l’ampleur de ses représentations publiques, a été nominé pour un Grammy cette année et a servi comme ambassadeur de l’UNESCO pour l’écologie et l’environnement.

Le spectacle réalisé en Israël sera couvert par les médias du monde entier et sera produit en collaboration avec une équipe israélienne professionnelle qui travaille avec l’équipe de Jarre. Il sera conçu dans un style futuriste, sur une scène mesurant 1000 m2 qui s’offrira le luxe de planer dans les airs comme dans le spectacle « Zero Gravity ».

Le chef du Conseil régional Tamar, Dov Litwinoff, a déclaré : «le fait qu’un artiste possédant une quantité de fans aussi exceptionnelle vienne donner un écho international sur l’état de la Mer morte dans le but de réhabiliter l’une des merveilles du monde et de nous aider à sauver la propriété nationale et internationale – est sans précédent et particulièrement excitant. »

Israel HaYom – Judith Douillet

Source: Alliance

http://www.israelvalley.com/news/2017/01/17/52366/jean-michel-jarre-massada-isra-l-pour-un-spectacle-gigantesque