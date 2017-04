Jean Lassale se déclare inspiré par la jeunesse israélienne

Parmi tous les candidats en lice, un seul à avoir dévoilé sa vraie personnalité, celle de celui qui ne dit pas forcément tout haut ce que tout le monde pense tout bas qui dit ce qu’il pense et ce qu’il ressent dans la plus grande des simplicités. Et quand à 2 jours du premier tour, pour évoquer la richesse et le potentiel de la jeunesse, il fait référence aux très jeunes pilotes qui ont combattu les Arabes lors de la guerre des six jours et en sont sortis victorieux, on peut aisément dire dans son langage béarnais que « c’est couillu » ! Surtout dans le contexte actuel d’antisionisme et de déni d’Israël auquel les Français ont le droit depuis si longtemps… Un nouveau bon point pour Jean Lassalle qui, pour sûr, fera de lui, dès qu’­il sera élu comme il ne cesse de l’annoncer, un Président bien à part.

Source http://jssnews.com/2017/04/20/jean-lassale-se-declare-inspire-par-la-jeunesse-israelienne/