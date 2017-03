Jason Greenblatt rencontre des dirigeants de Judée-Samarie

Les « premières » se multiplient depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour la première fois, un émissaire de la Maison-Blanche pour les négociations au Proche-Orient en tournée dans la région a rencontre des dirigeants des localités juives de Judée-Samarie ès-qualités.

Jason Greenblatt a rencontré à Jérusalem deux acteurs importants de ces deux régions: Yossi Dagan, président du Conseil régional de Samarie et Oded Revivi, maire d’Efrat et responsables des relations extérieures du Conseil des localités juives de Judée-Samarie.

Il s’agissait déjà en soi d’un fait hautement symbolique car depuis cinquante ans, on avait l’impression que la population juive de Judée-Samarie n’était pas partie prenante dans les innombrables rounds de négociations et les ballets diplomatiques, comme s’ils n’avaient pas droit au chapitre alors que les terroristes de l’OLP l’ont. Oded Revivi et Yossi Dagan ont tous deux indiqué que l’entretien s’est déroulé dans une bonne atmosphère et qu’ils ont trouvé en Jason Greenblatt un interlocuteur intéressé et attentif. Ils se sont également dit impressionnés par la personnalité et l’intelligence de l’émissaire américain.

Jeudi en fin de journée, Jason Greenblatt s’entretiendra une nouvelle fois avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, pour lui rendre compte des discussions qu’il a eues notamment à Ramallah et à Amman et pour préciser la démarche d’une coordination sur la question de la construction juive.

