Jason Greenblatt poursuit ses entretiens

L’émissaire spécial du président Donald Trump pour les négociations Proche-Orient a poursuivi ses entretiens mercredi. Il a d’abord été reçu par le président de l’Etat Reouven Rivlin. Ce dernier a insisté sur la nécessité impérieuse de rétablir la confiance entre Israéliens et Arabes palestiniens dans la prespective d’un accord définitif. Le président israélien a souhaité bon courage et réussite à Jason Greenblatt « dans sa mission extrêmement compliquée » et l’a assuré de son aide s’il en faisait la demande.

L’émissaire américain a de son côté remercié le président israélien pour « l’entretien profond et sérieux » qu’ils ont eux ainsi que pour ses prises de position constantes en faveur du dialogue et de la coexistence judéo-arabe.

Un peu plus tard, l’émissaire américain a rencontré le général Yoav (Poly) Mordekhaï, Coordinateur des activités de Tsahal dans les Territoires. Les deux hommes se sont notamment entretenus sur les possibilités d’appliquer des allègements en faveur des populations civiles arabes palestiniennes en Judée-Samarie.

