Jason Greenblatt en Israël

Nommé en décembre comme conseiller de Donald Trump pour les Affaires israéliennes et responsable des négociations au Proche-Orient, Jason Greenblatt arrive lundi en Israël pour une tournée de préparation. Il rencontrera le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que des responsables militaires, et se rendra ensuite à Ramallah pour y rencontrer Mahmoud Abbas ainsi que des responsables « sécuritaires » de l’Autorité Palestinienne.

Jason Greenblatt est un juif orthodoxe qui porte tout le temps la kippa. Il se dit favorable à la solution de deux Etats mais refuse qu’elle soit imposée du dehors. Il considère aussi que les localités juives ne sont pas un obstacle à la paix. Il est très proche de Donald Trump pour qui il travaille comme juriste depuis 1997.

Cette tournée fait suite à la conversation téléphonique qui a eu lieu il y a quelques jours entre Donald Trump et Mahmoud Abbas. Le président américain a indiqué au chef de l’AP qu’il compte bien obtenir un « deal » entre Israël et l’AP, et pourrait bien inviter prochainement ensemble Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Jason Greenblatt est là pour poser des premiers jalons.

Photo Illustration