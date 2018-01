Jason Greenblatt gomme la distinction factice entre Fatah et Hamas

L’émissaire spécial du président Donald Trump au Proche-Orient a réagi à l’attentat qui a coûté la vie au rav Raziel Sheva’h. Pour la première fois depuis des décennies, un haut responsable occidental reconnaît qu’il n’y a pas de différence de fond entre le Hamas et le Fatah. Sur son compte Twitter il a noté avec regret que le Fatah comme le Hamas se sont félicités de cet attentat. Jason Greenblatt a rajouté: « Le soutien à la violence et au terrorisme provoquera de nouveaux attentats et ôtera aux Palestiniens toute possibilité de paix ».

Juif pratiquant, Jason Greenblatt a dit qu’il « prie pour la famille Sheva’h.

Photo STR