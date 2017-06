Jared Kushner s’est rendu au domicile de la famille Malka

Encore une signe du changement d’attitude entre les Administrations Obama et Trump: Jared Kushner, le gendre du président américain, qui entame une visite diplomatique en Israël, a tenu à se rendre directement de l’aéroport Ben-Gourion au domicile des parents de Hadas Malka hy »d, assassinée vendredi soir dernier à la Porte de Damas. Il était notamment accompagné de l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, David Friedman.

L’importance de ce geste n’est pas seulement symbolique mais également politique, car c’est avec le contenu émotionnel de cette visite que Jared Kushner s’entretiendra ensuite avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou mais également et surtout avec Mahmoud Abbas qui a non seulement refusé de condamner cet attentat mais a permis au Fatah et aux médias de l’Autorité Palestinienne de qualifier les trois terroristes de « martyrs » et de « héros ». Le chef de la centrale terroriste aura du mal à expliquer son attitude à l’émissaire américain.

Concernant l’enquête sur l’attentat,des forces de police ont arrêté mercredi matin un individu dans le quartier de Issawiya, suspecté d’avoir véhiculé les trois terroristes jusqu’à la Porte de Damas.

Par ailleurs, la mère de l’assassin de Hadas Malka hy »d a été également arrêtée à Kfar Dir Abou Meshal, pour avoir glorifié l’acte de son fils terroriste et appelé à tuer encore d’autres juifs.