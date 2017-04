Jared Kushner, nouvelle cible d’une campagne antisémite sur internet

Une campagne antisémite en ligne a été dirigée ces dernières semaines contre Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, selon l’Anti-Defamation League (ADL – Ligue Anti-Diffamation).

« Cette campagne antisémite a été menée par des suprématistes blancs et des antisémites », affirme l’ADL dans son rapport, et elle reprend des « théories classiques de conspiration juive ».

En effet, cette campagne internet porte des accusations selon lesquelles les Juifs présents dans l’administration Trump essaient de provoquer une guerre au profit d’Israël.

Ces publications soutiennent également que Trump s’est détourné de sa politique « America First », après avoir été manipulé par Kushner et d’autres proches conseillers juifs.

US President Donald Trump speaks alongside White House Senior Advisor Jared Kushner during a meeting with manufacturing CEOs, at the White House in Washington, DC, on February 23, 2017

Saul Loeb (AFP/File)