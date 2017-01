Jared Kushner, conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche

Il en était question et c’est à présent officiel: le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, 36 ans, vient d’être nommé conseiller de son beau-père à la Maison Blanche. Au parti démocrate, on tente d’empêcher cette nomination sous prétexte qu’elle est contraire aux lois fédérales anti-népotisme mais selon les estimations, ces efforts ne devraient pas aboutir. Dans l’annonce qui a été faite, il est précisé que Kushner ne toucherait pas de salaire, ce qui devrait alléger encore ces problèmes juridiques. Dans un communiqué, Trump a expliqué son choix, indiquant que Jared Kushner ‘avait été un conseiller de confiance tout au long de sa campagne’ et qu’il était ‘fier de lui confier un rôle-clé dans son administration’.