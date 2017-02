Le Japon veut aider Donald Trump et l’économie américaine

L’un des slogans de campagne de Donald Trump a été sa volonté de créer des « jobs » pour les Américains. Encore avant son entrée en fonction, il avait tancé des grands groupes américains leur demandant d’investir sur le sol américain et de réduire leur politique de délocalisation à l’étranger. Il a été écouté.

Au Japon, on a aussi entendu les messages du nouveau président, et on lui fait apparemment confiance dans sa politique économique. Tokyo prépare un vaste plan qui devrait créer 700.000 emplois aux Etats-Unis et créer un marché de l’ordre de 450 milliards de dollars. Des journaux japonais ont eu vent de ce plan qui prévoit notamment la création de nouveaux réseaux ferroviaires pour trains ultra-rapides pour le nord-ouest des Etats-Unis, le Texas et la Californie. Par ailleurs, les deux pays renforceront leur coopération dans le développement de l’intelligence artificielle, de la robotique, de la technologie spatiale et de l’Internet.

Le président Donald Trump et le Premier ministre Shinzo Abe se rencontreront le 10 février à Washington.

