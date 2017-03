James Mattis accueille Avigdor Lieberman

Le secrétaire US à la Défense James Mattis a chaleureusement accueilli mardi son homologue israélien Avigdor Lieberman. Les deux ministres ont évoqué ensemble les sujets communs aux deux pays au Moyen-Orient notamment l’Iran, la Syrie et le Liban. Avigdor Lieberman a exprimé l’inquiétude d’Israël face au rapprochement stratégique progressif entre l’armée libanaise et le Hezbollah sous l’influence du président Michel Aoun.

Faisant allusion à l’Administration précédente, Avigdor Lieberman a dit à son hôte qu’Israël a besoin « d’une Amérique présente et active dans la région ». Le ministère israélien de la Défense a indiqué que James Mattis et Avigdor Lieberman ont convenu d’oeuvrer ensemble pour renforcer les forces « modérées » au Proche-Orient afin de créer une coalition contre le terrorisme.

Après leur entretien en présence de la presse, les deux ministres se sont parlés entre quatre yeux.

Photo Ariel Hermoni / Ministère de la Défense