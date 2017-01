Jackie – Natalie Portman, en salle en France le 1er Février 2017

L’histoire : 22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35 ème président des Etats-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.

Si vous vous attendez à voir un film sur la vie de Jackie Kennedy, vous allez être déçus. Les scénaristes et le réalisateur de JACKIE vous proposent dans ce film, de vivre les 7 jours qui ont suivi la mort de JFK. Vous vivrez son deuil, ses doutes et ses décisions qui ont fait du président Kennedy une icône pour tous les Américains et pour le monde entier en même temps.

C’est donc sous cet angle étroit de la vie de Jackie Kennedy que vous allez découvrir une Natalie Portman époustouflante de ressemblance.

En dépit de quelques lenteurs, le film est intéressant et montre des aspects humains inconnus de la veuve Kennedy tout en dévoilant la femme telle qu’elle était vraiment. Par ailleurs, ce film explique à quel point les décisions de Jackie après la mort de JFK ont influé sur la réputation post-mortem du Président et combien par de petits détails accumulés, elle a pu mettre en place une légende.

Personnellement, le couple Kennedy, John Fitzgerald et Jackie, m’a toujours impressionné et attiré. J’ai donc beaucoup aimé retrouver Jackie Kennedy sous les traits de Natalie Portman dans le film réalisé par Pablo Larrain (qui vient par ailleurs de sortir Neruda récemment).

Bien que trouvant l’angle un peu étroit, j’ai apprécié de découvrir cet aspect de la première dame US, celle qui a vraiment installé le rôle de l’épouse d’un Président, celle qui, par son goût à la Française, a modifié l’image de la Maison-Blanche en la re-décorant entièrement et donnant une part importante aux souvenirs accumulés au cours de l’Histoire par les occupants du lieu.

C’est Jackie Kennedy qui a fait du rôle de Première dame, un rôle à part entière. C’est elle qui a tenu tête à De Gaulle, c’est elle qui a remplacé son mari en Inde et conquis Nehru, c’est elle (peut-être dommage pour la vraie Histoire) qui a caché les maladies de son mari et bien d’autres secrets encore pour protéger ses enfants….

JACKIE vous dévoile la personnalité de cette femme face aux toutes dernières décisions qu’elle a dû prendre en tant que First Lady. Et même si la période est trop courte, elle vaut le coup d’être vue. Derrière tout homme il y a une femme, et derrière JFK il y a eu JACKIE.

Vous dire que ni Natalie Portman, ni Pablo Larrain n’étaient les premiers choix de la production n’a plus aucun intérêt aujourd’hui, parce que ce qui compte c’est le film qu’ils ont fait et que je vous encourage à aller voir au cinéma le 1er février.

http://www.justinteresting.com/ – www.ashdodcafe.com