J.-F. Jalkh, président du FN, Pétainiste et révisionniste En savoir plus sur http://jforum.fr/jean-francois-jalkh-nouveau-president-du-fn-petainiste-et-revisionniste.html#gZzcZq1CrbYWj5AL.99

Jean-François Jalkh, né le 23 mai 1957 à Tournan-en-Brie dans une famille d’origine libanaise, est un journaliste et homme politique français.

Ancien secrétaire général puis délégué général du Front national (FN), il en est actuellement le nouveau président

D’après le chercheur Gilles Ivaldi, « il est l’un des rares lepénistes historiques avec Louis Aliot à avoir réussi la transition mariniste. Il bénéficie d’un profil très consensuel, pas clivant, contrairement à d’autres comme Florian Philippot »

En 1991, cet homme de l’ombre a participé au quarantième anniversaire de la mort du maréchal Pétain, comme en témoigne un article du Monde de l’époque. La cérémonie a été célébrée en l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à Paris, par un évêque intégriste qui a appelé les participants « à continuer à œuvrer pour la restitution de l’honneur outragé » du maréchal Pétain.

En 2000, cité dans un article de la chercheuse Magali Boumaza, il a considéré qu’il était, « d’un point de vue technique », « impossible » d’utiliser le gaz Zyklon B dans des « exterminations de masse », comme dans les camps d’extermination nazis. Contacté par un journaliste de La Croix, le frontiste nie avoir tenu de tels propos.

En 2000, il déclare qu’il distingue parmi les négationnistes et les révisionnistes, d’une part les « gens détestables », et d’autre part « [un] négationniste ou [un] révisionniste sérieux » comme Robert Faurisson, dont il illustre « le sérieux et la rigueur […] de l’argumentation » par ses recherches le conduisant à affirmer qu’il est « impossible d’utiliser le Zyklon B dans des exterminations de masse » — dans le même temps, Jean-François Jalkh rejette l’étiquette de négationniste pour lui-même



Des extraits d’une interview donnée en 2005 à la revue Le Temps des savoirs sont également ressortis sur les réseaux sociaux ce mardi. Interrogé sur les thèses négationnistes ou révisionnistes, Jalkh reconnaît se «poser un certain nombre de questions», notamment au sujet de l’utilisation du Zyklon B dans les chambres à gaz.





Ces propos précédents ne collent donc pas vraiment avec la ligne de « dédiabolisation » que travaille Marine Le Pen depuis plusieurs années.