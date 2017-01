J-2: Barack Obama…jusqu’Ã  la derniÃ¨re minute!

A moins de quarante-huit heures de son départ de la Maison-Blanche, le président Barack Obama a donné la dernière conférence de presse de son mandat. Il a notamment abordé le processus de paix israélo-palestinien: « Nous avons voulu préserver l’idée des deux Etats, car sans deux Etats il y a occupation et il fallait réveiller les deux parties », a-t-il expliqué pour justifier son refus d’opposer son veto à la résolution du Conseil de sécurité. Le presque ex-président a une nouvelle fois montré qu’il considère que le conflit israélo-palestinien est la cause de tous les maux du Proche-Orient. Il s’est dit « inquiet du statu quo qui est une situation intenable, dangereuse pour Israël, mauvaise pour les Palestiniens, mauvaise pour la région et mauvaise pour la sécurité aux États-Unis »!!

Sur la question du transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, il a cru bon lui-aussi de « conseiller » à Donald Trump d’y renoncer: « Un acte unilatéral de transfert de l’ambassade à Jérusalem pourrait porterait atteinte à la stabilité de la région! » (qui comme tout le monde le sait est particulièrement stable….!). Il a même utilisé le terme de « situation explosive », s’alignant sur les menaces de l’Autorité Palestinienne et du Hamas.

« Je recommande à Donald Trump de bien réfléchir et de reconsidérer cette question », a-t-il encore dit.

Photo Issam Rimawi / Flash 90