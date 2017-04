Ivanka et Jared Kushner accompagneront Trump en Israël

Ivanka et son mari Jared Kushner devraient faire partie de la délégation du président des Etats-Unis Donald Trump pour sa première visite officielle en Israël le 22 mai prochain. L’administration américaine a annoncé mercredi que l’ambassadrice des USA à l’Onu Nikki Haley et le secrétaire d’Etat Rex Tillerson accompagneraient également le président Trump. En revanche, indique le Yediot Aharonot, il n’est pas certain que l’épouse de Trump, Melania, fasse partie du voyage. Quant au nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman, il devrait arriver en Israël le 15 mai prochain pour prendre ses fonctions. Il présentera ses lettres de créance au président Ruby Rivlin au cours du mois de juin.