Itshak Herzog victime d’un léger accident vasculaire cérébral

Le président du Camp Sioniste Itshak Herzog a été pris d’un malaise lors du repas familial de vendrdi soir. Il s’est rendu lui même à l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv où les médecins ont diagnostiqué un léger accident vasculaire cérébral sans séquelles. Il a tout de même été gardé en observation durant la nuit et la demi-journée du shabbat et libéré samedi après-midi. Il a remercié l’équipe des médecins et ds infirmières pour leur travail dévoué ainsi que tous ceux qui ont prié pour sa guérison.

Photo Miriam Alster / Flash 90