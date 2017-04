Itshak Herzog toujours confiant en ses chances…

Le chef de l’opposition Itshak Herzog, très bas dans les sondages et de plus en plus contesté au sein de son parti reste cependant persuadé qu’il a toutes les chances de former une coalition de gouvernement. Lors de la soirée de la Mimouna à Beit Shemesh il a déclaré: « Je suis venu fêter et me réjouir avec mes frères et sœurs à Beit Shemesh. Une joie sans flatterie ni condescendance. Nous sommes un peuple uni, formé de toutes les tribus d’Israël, avec une seule terre, un seul Etat, une seule foi, une seule prière, une seule bibliothèque et une communauté de destin ». Mais le président du Camp Sioniste n’a pas pu se retenir de délivrer un message politique: « La Mimouna représente ce qui rassemble et réunit dans le peuple juif. Mais justement lors de cette fête il faut rappeler une vérité qui fait mal: ces dernières années certains ont choisi d’introduire un discours d’incitation et d’agression contre des parties de la population ».

Itshak Herzog a accusé « le leadership actuel d’inciter contre des groupes de population, de monter les uns contre les autres et d’établir des généralisations révoltantes ».

Puis il a rajouté: « J’œuvre pour la constitution d’un bloc centriste (il n’est plus de gauche?) qui aime le peuple et l’Etat d’Israël sans distinction de race, de religion ou de sexe. Ce bloc amènera au pays un leadership qui est au service du peuple et non de lui-même ».

Le chef de l’opposition a juste oublié que les propos les plus intolérables et violents viennent principalement de son propre camp.

Photo Miriam Alster / Flash 90