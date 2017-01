Itshak Herzog remercie Barack Obama

Le chef de l’opposition Itshak Herzog a envoyé un message laudatif de remerciements à Barack Obama avant qu’il ne quitte la Maison-Blanche: « C’est le moment de dire merci au président sortant et à son gouvernement pour ces huit ans d’amitié et de soutien (!) pour ses efforts en vue d’amener la paix, pour sa contribution à la sécurité d’Israël et le renforcement de l’alliance stratégique entre nos deux pays ». Je suis persuadé sa présidence exceptionnelle et novatrice continuera à inspirer toutes celles et ceux qui recherchent le bien et la justice aux Etats-Unis et dans le reste du monde ».

Après ce message quelque peu trop flatteur eu égard à l’attitude de Barack Obama à l’égard d’Israël, le président du Camp Sioniste a adressé un message de bienvenue à Donald Trump, dont le contenu ressemble curieusement à des « recommandations »: « Je lui souhaite pleine réussite pour son mandat en tant que leader du monde libre. Je suis persuadé que nous poursuivrons et renforcerons la coopération entre nos deux pays qui partagent des valeurs communes telles que la démocratie, l’égalité, la liberté, la recherche de la sécurité et de la paix. Nous, Israéliens, désirons que lors de son mandat nous puissions arriver à une paix véritable avec nos voisins palestiniens, basée sur des impératifs de sécurité et de coopération avec les pays modérés de notre région qui connaît tant de bouleversements… ».

Photo Miriam Alster / Flash 90